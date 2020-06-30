Окупанти гатять з важкої зброї біля Невельського, втрат немає

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

Про це сказав під час брифінгу речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Луганському напрямку після 11-ї години з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог з боку Калинового обстріляв військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Новозванівки. Крім того, вранці окупанти випустили 18 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Невельського, що на Донецькому напрямку», - розповів Праута.

Він зазначив, що українські воїни відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях зі станкових протитанкових гранатометів.

«Втрат з нашого боку за поточну добу немає. Втрати ворога уточнюються», - повідомив речник МОУ.

За його словами, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована.

За інформацію Головного управління розвідки Міноборони, командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які не допускають стабілізації ситуації.

Зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки “Гвоздика” та 122-мм гаубиці Д-30 на Сєвєродонецькому, Авдіївському, Бахмутському, Торецькому та Маріупольському напрямках.

Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість коригувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів.

Фото: Міноборони