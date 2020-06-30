Окупанти блокують "Мар’їнку" та "Новотроїцьке": пропуск - лише через КПВВ у Станиці

Пропуск громадян на лінії розмежування здійснюється лише у Станиці Луганській, оскільки окупанти продовжують блокувати КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ «Мар’їнка», а з 28 червня КПВВ «Новотроїцьке». Пропуск здійснюється лише у «Станиці Луганській», - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, вчора, 29 червня, КПВВ «Станиця Луганська» перетнули понад 800 осіб.

Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині.

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили деякі КПВВ.

Разом з тим у неділю, 28 червня, в Держприкордонслужбі поінформували, що окупанти заблокували КПВВ на Донеччині і не пропускають громадян.

Фото: ДПСУ