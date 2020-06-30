Окупанти блокують "Мар’їнку" та "Новотроїцьке": пропуск - лише через КПВВ у Станиці
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
«З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ «Мар’їнка», а з 28 червня КПВВ «Новотроїцьке». Пропуск здійснюється лише у «Станиці Луганській», - йдеться у повідомленні.
За даними ДПСУ, вчора, 29 червня, КПВВ «Станиця Луганська» перетнули понад 800 осіб.
Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині.
Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили деякі КПВВ.
Разом з тим у неділю, 28 червня, в Держприкордонслужбі поінформували, що окупанти заблокували КПВВ на Донеччині і не пропускають громадян.
Фото: ДПСУ