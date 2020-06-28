Назвали ім'я бійця, який загинув біля Старогнатівки

У суботу, 27 червня, на Донбасі загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іван Дедюх.

Про це у Facebook повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

"Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на сході України сержанта 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Івана Дедюха. Звитяга тернополянина, який віддав своє життя, щоб у мирі жили майбутні покоління – приклад справжнього Героїзму, який навіки увійде в історію України", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 червня поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпаса постраждали два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень один із військовослужбовців загинув, другого доправлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.