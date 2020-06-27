На Донбасі загинув боєць ООС, ще двоє - поранені

На Донбасі сьогодні троє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, один з них загинув.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпаса постраждало два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доправлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - поінформували у штабі.

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Крім того, як зазначається, неподалік Мар’їнки під час розмінування місцевості внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав вогнепального осколкового проникаючого поранення сапер зі складу Об'єднаних сил. Його доправлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Решта обставин події з’ясовується.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненим захисникам бажає скорішого одужання", - зазначили у штабі.