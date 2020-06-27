Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Водяним та Авдіївкою

Російські окупаційні війська від початку доби двічі прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому під Авдіївкою застосували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це поінформував речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу.

"Від початку поточної доби, 27 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли", - сказав він.

За словами Гуцуляка, у районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети.

Крім того, збройні формування РФ вкотре порушили Мінські угоди, здійснивши 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях українських військових поблизу Авдіївки і випустивши 8 мін 120-го калібру. Крім того, бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.

Речник МОУ наголосив, що українські військовослужбовців придушували ворожу збройну активність черговими вогневими засобами.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються", - заявив полковник Гуцуляк.

Фото: МОУ