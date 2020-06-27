Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Водяним та Авдіївкою
Про це поінформував речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу.
"Від початку поточної доби, 27 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли", - сказав він.
За словами Гуцуляка, у районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети.
Крім того, збройні формування РФ вкотре порушили Мінські угоди, здійснивши 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях українських військових поблизу Авдіївки і випустивши 8 мін 120-го калібру. Крім того, бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння.
Речник МОУ наголосив, що українські військовослужбовців придушували ворожу збройну активність черговими вогневими засобами.
"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються", - заявив полковник Гуцуляк.
Фото: МОУ