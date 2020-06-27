Окупанти застосовують артилерію та міномети, поранений військовий

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Кримське агресор тричі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також, російські збройні формування обстрілювали з мінометів калібру 82 мм оборонців Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки. Проявляли вогневу активність окупанти і на околицях Хутору Вільний, тут агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А неподалік Шумів було зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувався противник і неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.