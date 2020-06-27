На Донбасі підірвався український сапер

Під час виконання завдання на невідомому вибуховому пристрої підірвався сапер зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил

"Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка, під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об'єднаних сил. Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби двічі прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому під Авдіївкою застосували заборонене Мінськими угодами озброєння.