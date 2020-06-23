На підконтрольній Донеччині з початку війни загинули 28 дітей, 85 поранені

На підконтрольній уряду території Донецької області з початку бойових дій загинули 28 дітей та 85 дітей були поранені.

Про це 23 червня повідомила начальник служби у справах дітей Донецької ОДА Наталія Тимофеєва на засіданні колегії в Краматорську, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Унаслідок воєнних дій на території області, де органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, загинули 28 дітей та 85 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Всі поранені діти отримали необхідні медичні послуги в повному обсязі», - сказала Тимофеєва.

Вона зазначила, що на сьогодні під наглядом лікарів первинної ланки охорони здоров’я перебувають 47 таких дітей, а 21 дитина виїхала за межі області, ще 17 дітей досягли повноліття і передані під нагляд дорослої служби охорони здоров’я.

Діти, яким було необхідне оперативне лікування (протезування), прооперовані в закладах охорони здоров’я інших областей. Після проведення оперативного лікування протезовані всі 7 дітей, які цього потребували. Наразі потреби у заміні протезів або додаткових нейрохірургічних втручаннях немає. В подальшому, за необхідності, заміна протезів здійснюватиметься безкоштовно.

Тимофеєва підкреслила, що унаслідок отримання психологічних травм більшість дітей, які були поранені, потребують реабілітаційного втручання та психологічної підтримки. З цією метою їх забезпечують санаторно-курортним лікуванням , також діти проходять курси протирецидивного лікування за місцем проживання. У 2019 році реабілітаційне лікування отримали 46 дітей.

В умовах проведення на території операції Об ’єднаних сил в області налагоджена робота з проведення щорічних профілактичних медичних оглядів дітей, у тому числі, у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, мобільними медичними бригадами у складі вузькопрофільних фахівців, констатувала Тимофеєва.