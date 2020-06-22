Окупанти десять разів відкривали вогонь, поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і від початку доби 22 червня десять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український захисник зазнав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська значно активізувалися, до опівдня здійснивши вже 10 обстрілів наших оборонних позицій. Абсолютна більшість порушень противником режиму припинення вогню мала місце на Луганському напрямку у нічний час та під ранок… За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів одного нашого воїна поранено»,- повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, тричі з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного. Позиції українських військ неподалік Оріхового окупанти обстріляли двічі, використавши артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ті міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Розриви мін 120-го калібру фіксували захисники Новозванівки і Новотошківського.

Поблизу Катеринівки противник випустив 8 мін з міномету 120-го калібру, вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

Крім того, на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були змушені відповідати військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Попасної.

На Донецькому напрямку близько 8-ї години ранку окупанти випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного.

За інформацією Праути, підрозділи Об’єднаних сил максимально жорстко задіяли проти окупантів не заборонені чергові вогневі засоби, і на даний час надійно тримають ситуацію під контролем. Втрати противника уточнюються.