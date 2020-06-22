Окупанти 17 разів порушили "тишу", поранені двоє бійців

У неділю, 21 червня, збройні формування Росії 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, з початку нинішньої доби зафіксовано 7 обстрілів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"21 червня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збройні формування РФ здійснили також обстріл населеного пункту в Донецькій області.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з населеними пунктами Кримське, Залізне та Шуми агресор застосував міномети 120-го та 82-го калібру. Окрім цього, противник використав проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

Активізувався ворог і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-ох мм міномети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники три рази обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, а також вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти оборонців Старогнатівки противник спочатку використав протитанкові ракетні комплекси, а згодом – гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Окрім того, російські окупанти застосувавши протитанковий ракетний комплекс "Корнет" калібру 152 мм, наразили на небезпеку цивільних жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення в населеному пункті Бердянське. Протитанкова керована ракета вибухнула неподалік місцевої амбулаторії. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На всі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність.

Від початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Хутора Вільний тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського. Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Втрати противника уточнюються.