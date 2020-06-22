Штати вже підготували ракети для Javelin до відправлення в Україну

Штати вже підготували ракети для Javelin до відправлення в Україну

Укрінформ
Військові США підготували до відправлення в Україну вантаж по лінії військової допомоги, серед якого - ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в опублікованій в неділю повідомленні Twitter Транспортного командування США.

"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається "прихильним суверенітету і територіальный цілісності України".

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Нагадаємо: 17 червня США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації та протитанкові ракети Javelin.

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