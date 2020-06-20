Окупанти на Донбасі 20 разів порушили "тишу", поранені двоє бійців

Від початку доби російські окупанти 20 разів порушили режим тиші. Поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120- та 82-мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

Українських бійців поблизу Хутора Вільний ворог обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів. Пізніше загарбники використали проти українських воїнів станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки.

Позиції в районі Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. Активізувався противник і біля Залізного, використавши проти наших захисників стрілецьку зброю. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру, - зазначається в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" українських військовослужбовців, які виконують завдання поруч з Авдіївкою агресор обстріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По військовослужбовцях, які виконують бойові завдання поблизу Павлополя, противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога, - поінформували в штабі.

Підкреслюється, що такі дії окупантів не залишилися без відповіді - втрати противника уточнюються.

Фото: mil.gov.ua