Біля Оріхового поранений український боєць

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку окупантів у суботу, 20 червня, зазнав поранень український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 20 червня, російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Наголошується, що злочинні дії збройних формувань Російської Федерації отримали адекватну відповідь від підрозділів Об’єднаних сил. Втрати противника уточнюються.