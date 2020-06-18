На Донбасі від початку доби — шість обстрілів, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби 18 червня шість разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, Кримського, Мар’їнки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів. На Луганському напрямку у ранковий час наші підрозділи були змушені прицільним вогнем з чергових вогневих засобів відповідати на 3 ворожих обстріли, які окупанти влаштували біля Оріхового. Усі 3 рази противник вів вогонь з боку населеного пункту Золоте-5, використовуючи станкові протитанкові й автоматичні гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю», - поінформував речник.

Крім того, за словами Праути, на позиціях поблизу Кримського близько 7.30 розірвалися 7 ворожих мін 120-го калібру, випущених з боку Сентянівки.

На Донецькому напрямку так само вранці противник двічі обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, на що одразу отримував від українських воїнів адекватну відповідь.

«Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено, українські підрозділи надійно тримають ситуацію під контролем», - наголосив Праута.

Читайте також: З початку року окупанти на Донбасі 485 разів не пропустили місію ОБСЄ

Він також повідомив, що втрати противника уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти минулої доби, 17 червня, обстріляли українські позиції на Донбасі 14 разів. Загинув один військовослужбовець, ще двоє поранені.

Фото: Міноборони