З початку року окупанти на Донбасі 485 разів не пропустили місію ОБСЄ

Російські найманці від початку 2020 року 485 разів не дозволили спостережній місії ОБСЄ здійснювати моніторинг на непідконтрольній урядові України території.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на розповсюдження “COVID-19 ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів. З початку 2020 року зафіксовано вже понад 485 подібних випадків», - йдеться в повідомленні.

12 червня Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк поінформував, що бюджет СММ ОБСЄ на період з квітня 2020 року до 31 березня 2021 року становитиме близько 110 млн євро, це більше майже на 10% у порівнянні з попереднім роком. Передусім місія планує збільшити сегмент спостереження користуючись з сучасних технологій – безпілотників, відеокамер тощо. Крім того, зросте кількість міжнародних спостерігачів. Зокрема, буде набрано 27 нових спостерігачів, а внаслідок передислокації персоналу до моніторингової команди буде додано ще 7 осіб.

Таким чином, протягом цього періоду – з квітня до кінця березня наступного року до моніторингу буде залучено на 34 особи більше. Загальна кількість міжнародних спостерігачів у складі СММ ОБСЄ в Україні становитиме 825 осіб.

Фото: ОБСЄ