З початку року окупанти на Донбасі 485 разів не пропустили місію ОБСЄ
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на розповсюдження “COVID-19 ˮ або на необґрунтовані накази їхніх командирів. З початку 2020 року зафіксовано вже понад 485 подібних випадків», - йдеться в повідомленні.
12 червня Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк поінформував, що бюджет СММ ОБСЄ на період з квітня 2020 року до 31 березня 2021 року становитиме близько 110 млн євро, це більше майже на 10% у порівнянні з попереднім роком. Передусім місія планує збільшити сегмент спостереження користуючись з сучасних технологій – безпілотників, відеокамер тощо. Крім того, зросте кількість міжнародних спостерігачів. Зокрема, буде набрано 27 нових спостерігачів, а внаслідок передислокації персоналу до моніторингової команди буде додано ще 7 осіб.
Таким чином, протягом цього періоду – з квітня до кінця березня наступного року до моніторингу буде залучено на 34 особи більше. Загальна кількість міжнародних спостерігачів у складі СММ ОБСЄ в Україні становитиме 825 осіб.
Фото: ОБСЄ