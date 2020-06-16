Офіс генпрокурора оголосив підозру Гіркіну

Українські правоохоронці заочно повідомили колишньому так званому міністру оборони "ДНР" про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора громадянину РФ, ватажку одного з іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, колишньому так званому «міністру оборони ДНР» повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного оголошено в розшук, судом надано дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як поінформували в прокуратурі, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб із підпорядкованими йому бойовиками, застосовуючи фізичне насильство, здійснював організацію пошуку та викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України.

«У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали до спеціально облаштованої будівлі на території м. Слов’янськ, де катували, наносили побої, спричиняли ножові поранення та застосовували інші насильницькі дії, спрямовані на спричинення сильних фізичних та моральних страждань з метою помсти за проукраїнську позицію. На виконання наказів підозрюваного підпорядковані йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували та катували", - підкреслюється в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, оперативний супровід забезпечується Департаментом контррозвідки СБУ.

Як повідомлялося, у квітні 2014 року бойовики на чолі з представником російської спецслужби Ігорем Стрєлковим (Гіркиним) захопили Слов’янськ Донецької області. Після повного оточення силами АТО Слов’янська в ніч на 5 липня 2014 року Гіркін втік у Донецьк, де став «міністром оборони» терористичного угруповання «ДНР».