Окупанти обстріляли з ПТРК захисників Новоселівки-2

Російські окупаційні війська від початку доби обстрляли з протитанкових ракетних комплексів позиції українських військових біля Новоселівки-2.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по українських позиціях - на Донецькому напрямку”, - сказав речник.

За його словами, у період з 05.26 по 06.50 російські окупаційні війська здійснили два постріли з протитанкових ракетних комплексів по позиціях неподалік населеного пункту Новоселівка-2. Українські військові у відповідь вели адекватні оборонні дії.

За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає, додав Шаравара.

Фото: Міноборони