Телеканал "Дім" передають Мінреінтеграції

Нині триває процес передачі телеканалу для тимчасово окупованих територій «Дім» від Міністерства культури та інформаційної політики до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав у вечірньому ефірі hromadske.ua, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз відбувається процес переходу «Дім» під крило Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Моя справа - завершити цей процес передачі в правління «Дому» цьому міністерству", - сказав Ткаченко.

За його словами, рішення про передачу телеканалу уряд ухвалив з ініціативи віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, тому процес передачі вже триває.

«Дім» був від самого початку орієнтований для того, щоб інформацію з України могли споживати люди на окупованих територіях, хоча паралельно цей канал продовжує мовлення і на закордон через супутник», - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, новий телеканал для тимчасово окупованих територій із 1 березня розпочав мовлення у тестовому режимі.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 2 березня переоформила ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення телеканалу UATV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій, який отримав назву «Дім».