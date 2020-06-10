Окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів на Донбасі

Від початку доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже шість разів порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає", - поінформував речник.

Зокрема, на Луганському напрямку, одразу після опівночі та зранку, російські окупанти тричі обстріляли позиції українських захисників неподалік Хутора Вільний, при цьому використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. З аналогічного озброєння з 7.35 по 8.00 противник вів вогонь по українських позиціях в районі Оріхового.

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Крім того, зранку на Донецькому напрямку противник двічі обстріляв українські позиції поблизу Павлополя зі 120мм та 82мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

За словами Шаравари, на всі ворожі обстріли українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Фото: mil.gov.ua