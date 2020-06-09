Під час обстрілу біля Авдіївки окупанти поранили українського бійця

Під час обстрілу російськими окупантами позицій Об'єднаних сил у районі Авдіївки отримав поранення український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, 9 червня, збройні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі Авдіївки. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав кульове поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненого бійця оперативно доправили до військово-медичного закладу, де йому надали належну допомогу.

У відповідь на обстріл українські військові застосували наявні вогневі засоби та дали окупантам гідну відсіч.

"Втрати противника уточнюються", - додали у пресцентрі.

Раніше повідомлялося, що 9 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.