На Донбасі від початку доби – вісім ворожих обстрілів

Збройні формування Російської Федерації від початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського та двічі Оріхового окупанти випустили близько 60 мін 120 калібру, а також застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Оборонців Новолуганського, Новотошківського та Шумів загарбники обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Хутора Вільного – з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.

«Представники ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність», - підкреслили в штабі.

Фото: МОУ