ОБСЄ: На Луганщині за добу не було жодного вибуху, на Донеччині - майже 40

СММ ОБСЄ протягом 1 червня констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та водночас зменшення - на Луганщині.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ № 30/2020 від 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (приблизно 40), якщо порівнювати з попередньою добою (15 вибухів)», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, понад 80% порушень «тиші», зокрема майже половину вибухів, зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі Петрівського (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), у районах на схід і південний схід від Гнутового (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

«У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (0 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)», - указується у звіті.

Усі порушення зафіксовано в районах на південний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ заявив, що СММ зафіксувала роботи з відновлення російськими окупаційними силами колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського.

Фото: ОБСЄ