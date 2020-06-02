Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби, 2 червня, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються», - повідомив речник.
За словами Гуцуляка, вночі, після 02.35, ворог застосував неподалік Майорська гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки. Після 08.55 розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські захисники Павлополя. Ворог супроводжував мінометний обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, з 10.45 від окупованого н.п. Калинове противник застосував стрілецьку зброю по оборонцях Новозванівки.
За словами речника, у відповідь українські військові з легкого піхотного озброєння припинили ворожу збройну активність.
Фото: Міноборони