Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем

Російські окупаційні війська від початку доби, 2 червня, тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Майорська, Павлополя та Новозванівки. Втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 2 червня, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, вночі, після 02.35, ворог застосував неподалік Майорська гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки. Після 08.55 розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські захисники Павлополя. Ворог супроводжував мінометний обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, з 10.45 від окупованого н.п. Калинове противник застосував стрілецьку зброю по оборонцях Новозванівки.

За словами речника, у відповідь українські військові з легкого піхотного озброєння припинили ворожу збройну активність.

Фото: Міноборони