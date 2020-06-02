Прокуратура зафіксувала використання бойовиками на Луганщині російського вогнемета

Прокуратура Луганської області спільно з військовою контррозвідкою СБУ задокументувала черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Поблизу лінії зіткнення між населеними пунктами Гірське та Золоте Луганської області виявлено корпус двигуна малогабаритного реактивного вогнемета «МРАО-А» калібру 72 мм. За даними слідства, цей засіб ураження перебуває на озброєнні військових частин РФ. Вогнемет застосовується підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями для здійснення військової агресії проти Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за фактами ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України).

Надалі ці докази передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.