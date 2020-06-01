Окупанти три рази порушили "тишу", втрат немає

За минулу добу окупанти 3 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог у ранковий час неподалік Новотроїцького застосував по наших опорних пунктах ручні та станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 мм.

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У штабі повідомили, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Фото: ООС