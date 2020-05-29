Окупанти гатять з120-мм мінометів та СПГ, втрат немає

За минулу добу окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя проти наших оборонців противник використав станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Неподалік Широкіного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а біля Старогнатівки задіяв ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

По опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці відкривали вогонь із озброєння, яке давно мало б бути відведеними від лінії бойового зіткнення.

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Зокрема, біля Кримського агресор двічі застосував міномети калібру 120 мм випустивши загалом 13 мін та ще одного разу обстріляв наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На околицях Богданівки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських оборонців немає.

Фото: ООС