Окупанти обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі

Станом на 17.00 середи, 27 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил - поблизу Новотроїцького і Новолуганського. Втрат серед наших військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського ворог обстріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм", - зазначається у повідомленні.

У відповідь наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

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Також у пресцентрі зазначили, що збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Фото: ООС