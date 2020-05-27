Окупанти обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського ворог обстріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм", - зазначається у повідомленні.
У відповідь наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.
Також у пресцентрі зазначили, що збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Фото: ООС