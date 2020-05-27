Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотроїцького

Російські окупаційні війська станом на 12.00 27 травня один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, противник один раз порушив режим припинення вогню. На Донецькому напрямку, у період з 8.40 по 9.30, російські окупаційні війська з напрямку окупованого Докучаєвська вели обстріл українських позицій у районі Новотроїцького. Під час обстрілу противник застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети», - повідомив речник.

За його словами, втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу противника немає.