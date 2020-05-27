Окупанти шість разів порушили "тишу", загинув український військовий

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У штабі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Зазначається, що українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.