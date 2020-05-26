Під час обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Від обстрілу російсько-окупаційних військ не сумісні з життям поранення отримав український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Сьогодні, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення, не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

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Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Фото: МОУ