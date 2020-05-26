На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Російсько-окупаційні війська від початку доби збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська збройну активність на лінії бойового зіткнення не проявляли", - сказав він.

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Гуцуляк додав, що українська сторона неухильно дотримується режиму "тиші" на лінії бойового зіткнення та перебуває напоготові дати ефективну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Фото: mil.gov.ua