Контррозвідка СБУ затримала ще одного бойовика

На Луганщині СБУ виявила мешканця Золотого, учасника незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», який 6 років переховувався у РФ від українських правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба 3-го Управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Контррозвідники встановили, що фігурант приєднався до незаконних збройних формувань навесні 2014 року. Ватажки залучали його до чергувань з вогнепальною зброєю на блокпостах бойовиків. Незадовго до звільнення Золотого від терористичних угруповань зловмисник втік до РФ», - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ «зустріли» колишнього бойовика у травні цього року після в’їзду на підконтрольну українській владі територію Луганської області.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України перевіряється причетність фігуранта до вчинення інших злочинів.

Заходи щодо викриття зловмисника проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури.