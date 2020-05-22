Контррозвідка СБУ затримала бойовика "ДНР"

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Харківщині учасника терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Донецька є бойовиком так званого "1 АК ДНР", входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав на Харківщину для відвідання родичів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, бойовика затримали, коли він намагався повернутися з підконтрольної українській владі території до незаконного збройного формування через кордон з РФ. Під час огляду речей зловмисника правоохоронці вилучили військовий квиток так званого "міністерства оборони ДНР" з позначками про проходження служби та закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового "громадського руху Донецької республіки". У ноутбуку і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ