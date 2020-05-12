Інформаторку "ЛНР" посадили в Україні на п'ять років - СБУ

Засуджено до позбавлення волі поплічницю бойовиків, яку Служба безпеки України викрила на передачі розвідувальної інформації терористам так званої «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Одержані відомості вона передавала ватажкам незаконного збройного формування так званого «2 АК народної міліції ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі.

Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої та залишив у силі раніше винесений вирок.