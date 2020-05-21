Червоний Хрест відправив понад 19 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Понад 19 тонн гуманітарної допомоги направили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Три вантажівки з гуманітарною допомогою прослідували учора через КПВВ «Новотроїцьке» по маршруту Київ-Донецьк. Щоб допомогти громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях та постійно страждають від російської агресії, Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив гігієнічні засоби та товари медичного призначення загальною вагою 19 150 кг», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, прикордонники оперативно оформлюють та здійснюють пропуск таких гуманітарних місій через лінію розмежування задля допомоги цивільному населенню.

Фото: ДПСУ.