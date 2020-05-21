Біля Мар'їнки снайпер окупантів поранив українського воїна

Унаслідок снайперського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки поранений український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«20 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили мирні домовленості та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення.

Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан його здоров’я задовільний.

«Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів», - наголосили у штабі ООС, додавши, що втрати противника уточнюються.

Фото: mil.gov.ua