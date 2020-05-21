Біля Мар'їнки снайпер окупантів поранив українського воїна

Біля Мар'їнки снайпер окупантів поранив українського воїна

Укрінформ
Унаслідок снайперського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки поранений український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«20 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили мирні домовленості та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення.

Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан його здоров’я задовільний.

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«Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів», - наголосили у штабі ООС, додавши, що втрати противника уточнюються.

Фото: mil.gov.ua

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