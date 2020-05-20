Повітряні сили ЗСУ планують закупити багатоцільові винищувачі

Повітряні сили ЗСУ в рамках переоснащення авіації новими бойовими літаками планують закупити до 2025 року багатоцільові винищувачі.

Про це йдеться у Візії Повітряних Сил 2035, що була схвалена рішенням Військової ради Командування Повітряних Сил Збройних Сил України від 15 травня 2020 року, повідомляє Ukrainian Military Pages.

«Переоснащення авіації Повітряних Сил ЗС України новими бойовими літаками планується здійснити у три етапи протягом 2021-2035 років. Орієнтовна вартість переоснащення тактичної авіації становить близько 200 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у рамках першого, підготовчого етапу, що триватиме до 2025 року, має бути проведений в 2021-2022 роках тендер та підписаний контракт на закупівлю багатоцільового винищувача, обмежені постачання якого (загальна кількість до 6-12 літаків) повинні розпочатися у 2023-2025 роках для початку дослідної експлуатації, вивчення форм і способів застосування, організації підготовки персоналу.

Крім того, наголошує видання, для недопущення зниження рівня наявних спроможностей до моменту постачання нових зразків має продовжуватися проведення ремонтів і подовження ресурсу існуючих основних бойових зразків озброєння та військової техніки з одночасним закриттям неперспективних програм модернізації.

Основною метою другого етапу – до 2030 р. - є перехід до планового переоснащення тактичної авіації, що дозволить припинити деградацію спроможностей Повітряних сил. Мають бути налагоджені регулярні постачання нової бойової авіаційної техніки (8-12 багатоцільових літаків щороку) з одночасним виведенням з бойового складу застарілих зразків, позбавленням від окремих родів авіації.

«До 2030 року щонайменше дві авіаційні бригади тактичної авіації мають бути повністю переоснащені на нові літаки і набути повних операційних спроможностей. Крім того, протягом цього періоду мають початися також переоснащення транспортної і спеціальної авіації (1-2 зразки щороку), розгортання нових безпілотних авіаційних підрозділів на заміну штурмової, бомбардувальної і розвідувальної авіації», - повідомляє видання.

Основною метою третього етапу, який триватиме до 2035 року, є завершення переоснащення і забезпечення сталого розвитку ПС ЗСУ. До 2035 року практично вся застаріла бойова техніка має бути виведена зі складу Повітряних сил. Натомість мають бути сформовані та набути операційних спроможностей Повітряні сили нового зразка.

За інформацією Ukrainian Military Pages, авіація Повітряних Сили зразка 2035 року повинна мати щонайменше 4 бригади тактичної авіації, озброєні сучасним уніфікованим багатоцільовим винищувачем покоління 4++; щонайменше 4 бригади (полки) безпілотної розвідувально-ударної авіації; бригаду транспортної та спеціальної авіації та навчальну авіаційну бригаду.

Чисельність військових частин тактичної авіації має зменшитися, проте бойовий потенціал (за рахунок переоснащення на нові багатофункціональні зразки) - значно підвищитися.

Орієнтовна потреба у ресурсах на переоснащення тактичної авіації становить близько 200 млрд грн, повідомляє видання.

Крім того наголошується, що транспортна і спеціальна авіація, оснащена широкою номенклатурою літаків типу Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 та вертольотами типу Ми-8 також має зазнати змін у напрямку уніфікації. Як єдина транспортна платформа має бути обраний сучасний середній транспортний літак національного виробництва, на базі якого створюватимуться інші зразки спеціальної авіаційної техніки.

Переоснащення транспортної та спеціальної авіації має розпочатися протягом другої фази та завершитися на третій фазі реалізації Візії - 2027-2035 роки. Орієнтовна потреба у ресурсах на переоснащення транспортної і спеціальної авіації становить близько 40 млрд грн.

Навчальна авіація має бути переоснащена сучасним багатофункціональним навчально-бойовим літаком, який стане основною навчальною платформою, а за потреби зможе використовуватися для виконання окремих бойових завдань з метою посилення спроможностей тактичної авіації. Орієнтовна потреба у ресурсах на переоснащення навчально-бойової авіації становить близько 35 млрд грн.

Безпілотна складова має бути представлена двома типами комплексів (розвідувальним і розвідувально-ударним) оперативно-тактичного (оперативного) рівня. Потреба у ресурсах становить орієнтовно 30 млрд грн.

Окремими завданнями забезпечення та супроводження розвитку авіації є проведення підготовки льотного й інженерно-технічного складу в навчальних закладах (центрах) країн-партнерів (одна частина на п’ять років).

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, потрібних для реалізації заходів розвитку авіації Повітряних сил, за весь період розвитку у 15 років оцінюються на рівні 320 млрд грн (у цінах 2020 фінансового року)», - йдеться в повідомленні.

Водночас видання наголошує, що реалізація Візії вимагає значних фінансових ресурсів, що виходять за рамки поточного фінансування Збройних сил, та неможлива без підтримки уряду України. Зокрема, її реалізація потребуватиме розроблення державної цільової програми переоснащення тактичної авіації (закупівлі багатоцільових винищувачів), а також військово-технічної допомоги від країн-партнерів.