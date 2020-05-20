Окупанти десять разів порушили

Окупанти десять разів порушили "тишу", втрат немає

Укрінформ
За минулу добу окупанти десять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки, Красногорівки, а також двічі біля населених пунктів Тарамчук та Водяне противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Усі порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснював з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. Так по захисниках Новотошківського окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін. Поруч з Кримським російські збройні формування також задіяли 120 мм міномети – 15 мін.

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Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети.

У штабі повідомили, що втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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