Окупанти десять разів порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки, Красногорівки, а також двічі біля населених пунктів Тарамчук та Водяне противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Усі порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснював з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. Так по захисниках Новотошківського окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін. Поруч з Кримським російські збройні формування також задіяли 120 мм міномети – 15 мін.
Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети.
У штабі повідомили, що втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.