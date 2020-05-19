Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінометів

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінометів

Укрінформ
Станом на 17.00 вівторка, 19 травня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки, Красногорівки та Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

Читайте також: Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, Оріхового і Богданівки

Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-