Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінометів

Станом на 17.00 вівторка, 19 травня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки, Красногорівки та Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.