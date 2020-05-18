Окупанти обстріляли позиції ООС біля трьох населених пунктів

Російські окупаційні війська 18 травня тричі порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Богданівки, Тарамчука та Широкиного. Втрат серед українських військових унаслідок обстрілу немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів не було, повідомили в пресслужбі.

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Крім того, в штабі повідомили, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевнили в пресслужбі.