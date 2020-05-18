Від початку доби на Донбасі окупанти дотримуються "тиші"

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку нинішньої доби дотримується режим тиші.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12 годину інформацією, російсько-окупаційні війська обстрілів наших позицій не здійснювали", - сказав він.

Гуцуляк наголосив, що українські військові неухильно дотримуються режиму тиші на лінії бойового зіткнення та щохвилини перебувають напоготові дати ефективну відсіч на ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Фото: ООС.