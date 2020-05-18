Окупанти застосовують міномети та безпілотники, поранені троє бійців ЗСУ

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного та Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоолександрівкою. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

У штабі повідомили, що військові своєчасно реагували на усі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях ворога змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

Фото: ООС.