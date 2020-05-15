На Донеччині з початку року відновили 8 пошкоджених обстрілами будинків, ще 46 ремонтують

У Донецькій області з початку 2020 року у прифронтовій зоні на лінії розмежування відновлено 8 будинків, пошкоджених обстрілами російських окупантів, наразі 46 – ще ремонтують.

Про це заявив на пресбрифінгу в Краматорську заявив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчасно запустити процес відновлення житла не вийшло через комплексно обмежувальні заходи, але роботи все ж таки розпочаті. Таким чином, відновлено вже 8 будинків – це в Мар’їнці – 2, Красногорівці – 4, Волноваському районі – 2. Також ще тривають роботи по відновленню 46 будинків», - сказав Бойко.

Він уточнив, що роботи по відновленню тривають в Ясинуватському районі – 18 приватних будинків та 3 багатоповерхових, у Бахмутському районі – 10 будинків, у Мар’їнці – 7, Красногорівці – 2, Волновасі – 5 і Авдіївці – 1 будинок.

Бойко також додав, що на сьогоднішній день на території області майже 1000 будинків, до яких є безпечний доступ, і планується почати їх відбудовувати.

«Вже закуплено будівельні матеріали для реконструкції близько 350 будинків. При наявності додаткових потреб, шукатимемо кошти на закупівлю додаткових будматеріалів», - пообіцяв Бойко.