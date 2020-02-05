В Україні стартує другий етап програми від Держдепу для ветеранів АТО/ООС

В Україні стартує другий етап реінтеграційної програми для ветеранів АТО/ООС від Державного департаменту США, бюджет якої становить 5,1 млн доларів.

Про це йшлося під час презентації програми у середу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Реалізацією реінтеграційної програми опікуватиметься міжнародна некомерційна організація IREX (International Research & Exchanges Board).

Як повідомив в.о. заступника керівника дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, посольство США в Києві є давнім партнером для неурядових організацій, представників громадянського суспільства та державних органів влади, які опікуються проблемами ветеранів війни на Донбасі. Він зазначив, що проблема реінтеграції ветеранів не є унікальною та притаманною лише Україні, з нею стикались і США, й інші країни-партнери.

"Програма реінтеграції ветеранів буде використовувати інформацію для того, щоб надати Україні необхідні інструменти, які дадуть можливість найкраще піклуватися про ветеранів", - наголосив Пеннінгтон, додавши, що результати досліджень дозволять державі посилювати політику в різних структурах, що займаються ветеранами.

В Україні стартує другий етап реінтеграційної програми для ветеранів від Держдепу США / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Під час заходу група експертів презентувала початкові висновки поточних даних про ветеранів в Україні. Зокрема, йшлося про фізичні та психологічні потреби, про проблеми самореалізації ветеранів в мирному житті, про гендерний аспект та специфіку проблем жінок-ветеранок. Триватиме цей етап програми до кінця квітня.

Загалом проєкт з реінтеграційної програми триватиме два роки та дозволить посилити українські ветеранські некомерційні організації, а також дасть державним органам влади інструменти, які будуть використані у формуванні політик щодо підтримки ветеранів та їх родин в мирному житті.