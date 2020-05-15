На Донбасі від початку доби - без обстрілів

На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Укрінформ
Від початку доби російські окупаційні війська активності у зоні ООС не проявляли.

Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 російські окупаційні війська активності не проявляли», - сказав Шаравара.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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За попередніми даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного та поранили п’ятьох російських окупантів.

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