На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Від початку доби російські окупаційні війська активності у зоні ООС не проявляли.

Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 російські окупаційні війська активності не проявляли», - сказав Шаравара.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

За попередніми даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного та поранили п’ятьох російських окупантів.