Окупанти п’ять разів зривали "тишу", поранений боєць ЗСУ

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення 5 разів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення 5 разів. На жаль, внаслідок прицільних ворожих обстрілів, сьогодні один наш захисник отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до військового мобільного госпіталя та надано належну медичну допомогу", - сказав речник.

Він уточнив, що окупанти вночі відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по оборонцям Гнутового.

Збройні формування РФ, вчергове ігноруючи Мінські угоди, двічі свідомо застосували від окупованого ними смт Сентянівка міномет по позиціях оборонців Кримського, випустивши загалом 20 мін 120-го калібру. Також окупанти вели тут вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог вів вогонь по захисникам Оріхового, та з автоматичних станкових гранатометів — по оборонцям Старогнатівки.

Підрозділи Об’єднаних сил в районах вказаних населених пунктів також вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння, рішуче придушуючи збройну активність російсько-окупаційних військ, додав речник.