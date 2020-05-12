Окупанти двічі прицільно обстріляли Кримське з мінометів та гранатометів

Російські окупаційні війська від початку доби, 12 травня, двічі прицільно обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 12 травня, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети», - повідомив речник.

Так, за словами Гуцуляка, з 04.40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцях Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по українських захисниках вісім мін 120-го калібру.

Вдруге окупанти вели вогонь по захисниках Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. З 06.55, протягом півгодини, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

У відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ українські військові застосували легке піхотне озброєння.

Гуцуляк також нагадав, що від початку доби один військовий Об’єднаних сил отримав осколкове поранення, його доставлено до лікарні. Стан здоров’я захисника — задовільний.

Фото: МОУ