Окупанти застосовують 120-мм міномети і СПГ, втрат немає

За минулу добу окупанти шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а вночі застосували по оборонцях Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосовував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

У штабі зазначили, що українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога

Від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.