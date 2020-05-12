Українські танкісти провели стрільби у районі ООС
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Згідно з Мінськими домовленостями, танкові підрозділи, як і раніше, розміщені в районі відведення. Проте, знаючи всю підступність та злочинність дій ворога, воїни-танкісти не припиняють удосконалювати свою бойову майстерність. Нещодавно на одному з полігонів в районі ООС відбулась вогнева підготовка танкового підрозділу та виконано штатну стрільбу з танка. Основну увагу під час навчань танкістів командири звертали на злагодженість, швидкість дій екіпажів та ураження цілі», - йдеться в повідомленні.
Українські танкісти провели стрільби у районі ООС/фото: Міноборони
Як зазначається, українські військові перебувають у повній бойовій готовності та готові надати адекватну відповідь ворогу.