В одній із військових частин ЗСУ загинув військовий

В одній з військових частин ЗСУ 11 травня було виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови, триває слідство.

Про це повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ.

«11.05.20 близько 16.00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову. О 16.35 на місце події прибула група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває.